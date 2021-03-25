Ünlü yatırımcı Mobius: Türk Lirası'ndaki tepki mantıklı değil
|25 Mart 2021 10:12
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Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius "Türk Lirası'nın bu zayıflıkla devam etmeyeceğini, gelecekte istikrarlı olacağını düşünüyorum" dedi.
Bloomberg TV'den David Nestin'in sorularını yanıtlayan Mobius "Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse bu bir panik yaratır. Buna rağmen yeni TCMB başkanının açıklamasına baktığınızda istikrarlı bir Türk Lirası hedefi görüyorsunuz. Türk Lirasındaki tepkinin aşırı olduğunu, mantıklı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.
Kurun zayıfladığını ya da güçlendiğini görmek için baktıkları ölçütlerden birinin satın alma gücü paritesi olduğunu belirten Mobius, yatırımcı olarak kendini kur zayıflıklarına karşı nasıl koruduğu sorusuna ise "Kur zayıflıklarından fayda sağlayabilecek şirketlerin hisselerini seçmeye çalışıyoruz. Örneğin Türkiye'de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var" dedi.
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