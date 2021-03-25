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Ünlü yatırımcı Mobius: Türk Lirası'ndaki tepki mantıklı değil

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik sonrası Türk Lirası'nda görülen tepkinin aşırı olduğunu, gelecekte para biriminin istikrarlı olacağını belirtti
 25 Mart 2021 10:12
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Ünlü yatırımcı Mobius: Türk Lirası'ndaki tepki mantıklı değil

Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius "Türk Lirası'nın bu zayıflıkla devam etmeyeceğini, gelecekte istikrarlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Bloomberg TV'den David Nestin'in sorularını yanıtlayan Mobius "Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse bu bir panik yaratır. Buna rağmen yeni TCMB başkanının açıklamasına baktığınızda istikrarlı bir Türk Lirası hedefi görüyorsunuz. Türk Lirasındaki tepkinin aşırı olduğunu, mantıklı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Kurun zayıfladığını ya da güçlendiğini görmek için baktıkları ölçütlerden birinin satın alma gücü paritesi olduğunu belirten Mobius, yatırımcı olarak kendini kur zayıflıklarına karşı nasıl koruduğu sorusuna ise "Kur zayıflıklarından fayda sağlayabilecek şirketlerin hisselerini seçmeye çalışıyoruz. Örneğin Türkiye'de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var" dedi.
Memurlar.Net
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