Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

KVKK KAPSAMINDA DEVLET MEMURLARINA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATILMALI MI? Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi memurlara kişisel verilerin işlenmesi bakımından gizlilik sözleşmesi imzalatılmasının yerine uymaları gereken usul ve esaslara dair bilgilendirici mahiyette bir metin tebliğ edilmesi ve bu konuda periyodik eğitimler düzenlenmesi uygun olacağına karar verildi.