Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|25 Mart 2021 10:14
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
24 Mart 2021 20:26
|Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
24 Mart 2021 16:52
|Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
24 Mart 2021 16:44
|Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 12 şüpheli itirafçı oldu
24 Mart 2021 15:21
|Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
24 Mart 2021 14:38
|'Gaziantep bölge avukatlar imamı'nın 22,5 yıla kadar hapsi istendi
24 Mart 2021 12:40
|FETÖ sanığı eski kadın subaya 6 yıl 3 ay hapis
24 Mart 2021 11:42
|Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
24 Mart 2021 11:28
|Usulsüz reçetelerle alınan ilaçları terör örgütü PKK'ya göndermek istemişler
24 Mart 2021 10:12
|Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
24 Mart 2021 09:55