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Tansu Çiller kabineye mi giriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti'deki kan değişikliğini tamamlamasının ardından bugün de Kabine değişikliğini açıklayacağı belirtiliyor. Tansu Çiller Dışişleri Bakanı mı oluyor?
 25 Mart 2021 10:20
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Tansu Çiller kabineye mi giriyor?

AK Parti dün 7. Olağan Kongresi'ni yaptı ve parti yönetiminin yüzde 45'i değişti. AK Parti'de kan değişimini dünkü kongre ile tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün de Kabine'de değişiklik yapması bekleniyor. Ankara kulislerinde Bakan toto oynanmaya devam edilirken, Berat Albayrak ve Tansu Çiller iddiaları gündeme geldi. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bakan olacağı iddia ediliyor.

Kongrede 'muhteşem ve kuvvetli dönüş' yapmadı!

Albayrak'a yakın isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, "Çarşamba günü AK Parti kongresinde Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" demişti. Berat Albayrak dün AK Parti yönetimine girmedi. Bu da Albayrak yeniden Kabine'ye dönüyor iddialarını güçlendirdi.

Tansu Çiller Dışişleri Bakanı mı oluyor?

MAK Araştırma'nın sahibi ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan ise bomba bir Tansu Çiller iddiası geldi. KRT Tv canlı yayınında konuşan Kulat, "İlk kez söylüyorum. Kesin niteliğinde verilmiş bir bilgi değil ama eski bir başbakanın önümüzdeki günlerde dışişleri bakanı olması gibi bir ihtimal var. İsim de söyleyeyim; Tansu Çiller bu görev için konuşuluyor. Amerikalılarla geçmişte olan diyaloğundan dolayı böyle bir konu gündemde şu anda" iddiasında bulundu.
Memurlar.Net
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