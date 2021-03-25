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Sosyal yardım desteğinin mart ayı ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine 274 milyon lirayı aşan ödeme yapılacağını bildirdi
 25 Mart 2021 10:28
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Sosyal yardım desteğinin mart ayı ödemeleri başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şartlı eğitim/şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamındaki sosyal yardımların mart ayı ödemelerini yapmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, üç nakdi sosyal destek programıyla 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine toplam 274 milyon 302 bin lira civarında ödeme yapılacağını belirtti.

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini anımsatan Selçuk, bu kapsamda toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirten Selçuk, bu doğrultuda 1929 ihtiyaç sahibine 3 milyon 188 bin lira destekte bulunacaklarını kaydetti.

Selçuk, kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını, dün başlayan diğer ödemelerin ise 29 Mart'a kadar yapılacağını duyurdu.
Anadolu Ajansı
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