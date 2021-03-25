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Yeni iPhone 13 için önemli iddia: Apple köklü değişikliğe gidecek

iPhone'un üreticisi Apple'nın 2021 yılında tanıtacağı yeni modelde ekran değişikliğine gideceği iddia edildi. Apple'ın daha çok yenileme hızına sahip ekranlar için tedarikçisi Samsung'la anlaştığı belirtildi.
 25 Mart 2021 11:02
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Yeni iPhone 13 için önemli iddia: Apple köklü değişikliğe gidecek

Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

Şirketin iPhone 13 modelinde ekranlarda köklü bir değişikliğe gideceği belirtildi. Kore merkezli The Elec tarafından ortaya atılan iddiada Apple'ın Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı belirtildi.

Apple'ın tedarik hattı üzerinde yapılan inceleme sonrası ortaya çıkan detay şirketin yeni iPhone'larda enerji tasarrufunu artıracak bir ekran tercih edeceğini ortaya koyuyor Yeni nesil amiral gemisi telefonların favori ekranı olan 120 Hz LTPO OLED ekranın en büyük özelliği ekran yenileme hızının ihtiyaca göre değişmesi.

Hertz ya da Hz akıllı telefonların ekranlarını anlatılırken çok kullanılan bir ifade. Bu ifade aslında saniye başına ekrandaki görüntünün yenilenmesi anlamına geliyor. 30 Hz'de ekran 30 kez yenilenirken 120 Hz'de ekran 120 kez yenilenmiş oluyor.

Yenilenme hızının artması görüntü kalitesiyle birlikte enerji sarfiyatını da artırıyor. Samsung'un yeni nesil LTPO ekran panelleri ise 1 Hz'ye kadar düşüp ardından 120 Hz'ye çıkabiliyor. Apple'ın Samsung'dan ayda 30 bin panel garantisi aldığı zaman içerisinde bu sayının 70 bine kadar çıkabileceği ifade edildi.

Eylül ayında çıkacak modelin adının iPhone 12S de olabileceği iddia ediliyor. Halihazırda Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro'da LTPO ekranlar kullanılıyor. Bu nedenle eğer Apple bu ekranı kullansa bile Pro modellerinde tercih edecek denebilir.
NTV
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