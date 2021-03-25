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D-8 Genel Sekreteri: İstanbul Finans Merkezi ile Türkiye'ye yatırımlar artacak

"Türkiye, potansiyeliyle hem finansal sistem bağlamında hem de ülkeye yatırım çekmede rekabetçi kalmaya devam edecek"- "İstanbul Finans Merkezi, kesinlikle Türkiye'yi yeniden canlandıracak ve dünya çapında finansal operasyonlar için üs haline getirecek. Türkiye, bu proje ile birçok uluslararası bankanın yatırımlarını da çekebilir"- "Ekonomi Reform Paketi'yle yerli ve yabancı yatırımcılara fayda sağlayacak ekonomik ve sosyal teşvikler sağlandı"
 25 Mart 2021 11:04
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D-8 Genel Sekreteri: İstanbul Finans Merkezi ile Türkiye'ye yatırımlar artacak

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve yapılan reformlarla Türkiye'nin daha fazla yatırım çekeceğini belirterek, Türkiye'nin, potansiyeliyle hem finansal sistem bağlamında hem de ülkeye yatırım çekmede rekabetçi kalmaya devam edeceğini söyledi.

Shaari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İFM gibi bir girişimin bugünkü finansal sistemde ülkenin kalkınmasını destekleme açısından gerekli olduğunu ifade ederek, İFM'nin, İstanbul'u küresel bir finans merkezi haline getirebileceğini aktardı.

Faizsiz finans alanında Türkiye'nin attığı adımların İslam dünyası için önemine işaret eden Shaari, İFM'nin Türkiye'yi İslami finans merkezi haline getirebileceğini söyledi.

Shaari, "İFM, kesinlikle Türkiye'yi yeniden canlandıracak ve dünya çapında finansal operasyonlar için üs haline getirecek. Dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde ilgi çekeceğini düşünüyorum. Türkiye, bu proje ile birçok uluslararası bankanın yatırımlarını da çekebilir. Bir gün New York, Londra veya Dubai gibi dünyanın diğer yerlerinde de bulabileceğimiz gibi aktif bir merkez olacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

İFM'nin, Türkiye'nin İslami finans alanındaki bazı faaliyetlere öncülük etmesine olanak tanıyacağını aktaran Shaari, "Türkiye, burada güçlü İslami finans ve İslami bankacılık sistemi kurmada kararlı. Türkiye'nin toplam bankacılığında İslami finans ve katılım payı şu anda yüzde 5-6 civarında. 2025 yılı başında yüzde 15'e çıkarmayı planlıyor. Bunu dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Reform Paketi, ülke ile yatırımcılar arasında sıkı bir kontrol mekanizması yaratacak"

Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'yle yerli ve yabancı yatırımcılara fayda sağlayacak ekonomik ve sosyal teşvikler sağlandığını söyledi.

Reform Paketi'nin ülke ile yatırımcılar arasında uygun ve istikrarlı bir ekonomik sistem sağlamak için sıkı bir kontrol mekanizması yaratacağını belirten Shaari, şunları kaydetti:

"Bence Türkiye, son yıllarda etkileyici bir büyüme performansı, ekonomide ve finansmanda yapısal reformlar gösterebildi. Bu da Türkiye'nin yabancı yatırım çekmesine yardımcı oldu. Türkiye, 2019'da Avrupa'nın en popüler 7 doğrudan yabancı yatırım destinasyonlarından biri haline geldi. Bu trendi kesinlikle sürdürecek.

İstanbul Finans Merkezi ve yapılan reformlarla Türkiye kesinlikle daha fazla yatırım çekecek. Türkiye, potansiyeliyle hem finansal sistem bağlamında hem de ülkeye yatırım çekmede rekabetçi kalmaya devam edecek. Reform Paketi, Türkiye'nin daha fazla yabancı yatırımcı çekmesine, ticaret hacmini artırmasına, fiyat istikrarını sağlamasına ve makroekonomik ihtiyaçlarını sağlamasına fayda sağlayacaktır."

- "Son 20 yılda D-8 iç ticareti 6 kattan fazla arttı"

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Shaari, D-8 olarak, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Türkiye tarafından desteklendiklerini ifade etti.

D-8'in, üye devletlerin küresel ekonomideki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan ekonomik iş birliğine dayalı hükümetler arası bir kuruluş olduğunu vurgulayan Shaari, ticaretin sektörel iş birliğinin en önemli bileşeni olduğunu söyledi.

Shaari, küresel ticareti teşvik ettiklerini belirterek, "D-8, dünya ticareti için önemli bir ekonomik anlam ifade eder. D-8 üye devletlerinin toplam ticaret hacmi 1,6 trilyon dolar olup oldukça büyüktür. Bu büyüklük, tüm dünya toplam ticaret hacminin yüzde 4,5'ini oluşturmakta. Son 20 yılda D-8 iç ticareti ise 6 kattan fazla arttı. 2030 sonuna kadar üye devletler, D-8 tercihli ticaret anlaşmaları aracılığıyla iç ticaretini toplam ticaretin en az yüzde 30'una çıkarmayı öngörüyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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