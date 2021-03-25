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Konya'da üretilen solunum cihazı evde tedavi imkanı sağlayacak

InnoPark'ta kurulu firmanın ürettiği negatif basınçlı solunum cihazı, hastaya rahat nefes aldırmasının yanı sıra Türkçe menüsüyle kullanım kolaylığı sunuyor- Şirketin Proje Yöneticisi Selçuk Ateş:- "Bu cihaz hastaya kapasitesi kadar hava aldırdığı için zatürre ihtimali ortadan kalkıyor"
 25 Mart 2021 11:09
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Konya'da üretilen solunum cihazı evde tedavi imkanı sağlayacak

- Konya'da kurulu bir firmanın ürettiği basınçlı solunum cihazı, KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), akciğer ve astım hastalarına evde tedavi imkanı sağlayacak.

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Promech isimli Ar-Ge ve inovasyon firması, "Rievent" adıyla negatif basınçlı solunum cihazı üretti.

TÜBİTAK desteğiyle 6 ayda imal edilen cihaz, hastaya rahat nefes aldırmasının yanı sıra Türkçe menüsüyle de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Şirketin proje yöneticisi Selçuk Ateş, AA muhabirine, cihazın profesyonel kullanım bilgisi gerektirmediğini ve herkesin kullanabileceği şekilde tasarlandığını söyledi.

Ürünün testlerden başarıyla geçtiğini ve belgelendirme aşamasında olduğunu ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"İlk zamanlarda solunum cihazına bağlanan Kovid-19 hastalarında akciğerlerin hava kesecikleri sertleşiyordu. Hasta solunum cihazına bağlandığında sertleşip kristal küre haline gelen alveoller patladı. Halk arasında bilineniyle hasta zatürre oluyordu. Bu cihaz, hastaya kapasitesi kadar hava aldırdığı için zatürre ihtimali ortadan kalkıyor. Daha ergonomik hale getireceğiz. KOAH, akciğer ve astım hastalarına evde tedavi imkanı sağlayacak. Menüsü Türkçe, tamamıyla yerli mühendislik ürünü. Tasarımı, yazılımı ve kalıbı firmamızca yapıldı."

- "Bu cihazın profiline uyan 15 milyon hasta var"

Ateş, 3 ay sonra seri üretime geçmeyi hedeflediklerini ve aylık 100 ürün imal edeceklerini belirterek, "Bu cihazın profiline uyan 15 milyon hasta var. Hastanelerin yoğun bakım servislerindeki trafiği azaltmasını hedefliyoruz. İthallerinin maliyeti çok yüksek, bunu aşağı çekerek ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Ürünün, görenlerin ilgisini çektiğini dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Gönüllü 20 denek üzerinde yaptığımız testte başarılı sonuçlar aldık. Oksijen miktarının 60 ölçüldüğü hastanın 15 dakikalık kullanımında bu seviyenin 90'a kadar çıktığını gördük. Sadece obez hastalarda umduğumuz sonucu elde edemedik. Hasta sağlıklı nefes almaya başladığında cihaz otomatik olarak duruyor. Cihaza balgam söktürme programı da ekledik. Bundan sonraki versiyonuna kalp masajı fonksiyonu eklemeyi planlıyoruz."

Anadolu Ajansı
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