Marmara'daki 'deniz salyası' tezgahlardaki balık fiyatlarını yükseltiyor
|25 Mart 2021 11:10
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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sezon başında kilogramı 30-40 liradan satılan istavritin kilogramının 60 liraya kadar yükseldiğini söyledi.
Balık fiyatlarının artmasını deniz salyasının Marmara'da avlanmayı güçleştirmesine bağlayan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:
"Bu yıl sezon biraz durgun geçti. Olumsuz hava koşulları ve ardından deniz salyasının başlaması ve hala etkisini sürdürmesi nedeniyle Marmara'da avlanılamıyor. Büyük tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bu yıl orada da balık olmasaydı balıkçılarımız evlerine ekmek götüremeyecekti. Marmara'da balık çok az. Karadeniz'den gelen istavritin de kilosu 60 liradan satışa sunuluyor."
Balıkçı Hasan Erol da yeteri kadar avlanamamalarının balık fiyatlarının artmasına neden olduğunu söyledi.
Marmara Denizi'nde bu yıl yeterince balık da olmadığını ifade eden Erol, tezgahlardaki istavritin Karadeniz'den geldiğini belirtti.
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