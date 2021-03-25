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Kayseri'de Kovid'e karşı toplu taşıma araçlarında 'sessizlik' uygulaması başlatıldı

Yolcuların telefonla ve birbirleri ile konuşmamaları için anons yapılıyor -
 25 Mart 2021 11:15
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- Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Bireysel Taşımacılık Grubu Başkanı ve Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Başkanı (TÜRSİD) Feyzullah Gündoğdu, Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında konuşulmaması uygulaması başlatıldığını bildirdi.

Gündoğdu, AA muhabirine, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma araçlarına talebin ciddi oranda düştüğünü söyledi.

İlk vakanın Çin'de görüldüğünü hatırlatan Gündoğdu, 2020 yılının Mart ayından itibaren orada alınan önlemlerin benzerlerinin Türkiye'de uygulandığını, dezenfeksiyonun artırıldığını, mesafe, maske, yolcu ve çalışanlara yönelik tedbirler alındığını ifade etti.

Son zamanlarda vaka artışı nedeniyle Kayseri'deki toplu taşıma araçlarında yolcuların telefonla ve birbirleri ile konuşmasını sınırlandırma yoluna gittiklerini vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken uluslararası çalışmalardan etkilendik. İspanyada yapılan bir çalışma var. Konuştuğunuz zaman bu, telefonla ya da yüksek sesle birbiriyle olabilir, sessiz kaldığınızdan 50 kat daha fazla dışarıya partikül yayıyorsunuz. Biz bu konuşmayı sınırlayabilirsek toplu taşıma araçlarını daha güvenli hale getirebiliriz. Yolculara gerekli olmadıkça konuşmayın diye poster ve anonslarla uyarılarda bulunuyoruz. Yiyecek tüketilmemesi ve konuşulmaması ciddi anlamda bulaş oranını azaltıyor. Bu, Türkiye'de yaygınlaşırsa ulaşım araçları daha güvenilir hale gelir. Toplu taşımada kişisel hijyen kuralları da önemli. Yolcular araçlarda konuşmamalı ve yiyecek tüketmemeli."

Gündoğdu, araçlarda temiz hava döngüsünün de riski azalttığına dikkati çekerek, Türkiye'de toplu taşıma araçlarında buna yönelik teknik düzenleme yapıldığını dile getirdi.

- Raylı sistemlerle günlük 2 milyon 400 bin yolcu taşınıyor

Gündoğdu, en fazla raylı sistem kullanan ilin İstanbul olduğunu, bu kentte günlük 1 milyon 700 bin civarında yolcu taşındığını belirtti.

Ülke genelinde 12 ilde raylı sistemin faaliyet gösterdiğini aktaran Gündoğdu, "Türkiye genelinde raylı sistemlerle salgın öncesinde kent içinde günlük 4 milyon 200 bin civarında yolcu taşınıyordu. Buna banliyö hatlarını dahil ettiğimiz zaman yaklaşık 5 milyon civarında yolcu taşınıyordu. Şu an ise Türkiye genelinde raylı sistemlerle 2 milyon 400 bin civarında yolcu taşınıyor." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, güven kaybından dolayı toplu taşıma aracı kullanımının azalmasının bireysel araç trafiğini artıracağını, bunun da hava kirliliğine neden olacağını belirterek, toplu taşımaya güvenin yeniden kazanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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