ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı
|25 Mart 2021 11:59
|+Aa- Yazdır
CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan YKS başvuru ücretlerine yapılan zammı Meclis gündemine taşıdı. Enflasyon rakamının da üzerinde bir oranla yüzde 29 zamlanan sınav başvuru ücretleri, her bir sınav başına 70 TL iken 90 TL olarak belirlenmişti.
CHP'li Ünver, başvuru ücretlerindeki artışın sebebini sordu. Ayrıca Ünver, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda öğrencilerden alınan sınav başvuru ücretlerinin ve sınavlara harcanan toplam kaynak miktarının ne kadar olduğunu sordu.
'Ödenek ayrılmamaktadır'
ÖSYM Başkanlığı'ndan gelen yanıt ise
"ÖSYM personel giderleri, elektrik, ısınma, su, ulaştırma, hizmet/mal alımları dahil Başkanlığımızın her türlü kurumsal giderleri, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılamakta olup, Başkanlığımıza merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmamaktadır"şeklinde oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2021 İSG/1 başvuruları alınmaya başlandı
24 Mart 2021 10:02
|2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yarın yapılacak
20 Mart 2021 10:20
|2021-YÖKDİL/1 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
18 Mart 2021 14:04
|ÖSYM'den YKS geç başvuru uyarısı
17 Mart 2021 10:41
|YDS sınavı için geç başvuru imkanı
16 Mart 2021 09:53
|Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
15 Mart 2021 10:34
|MEB Yönetici Seçme Sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı
15 Mart 2021 09:20
|2020 YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
09 Mart 2021 17:24
|2020 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
09 Mart 2021 15:03
|LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
08 Mart 2021 10:25