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Karın güneş ışınlarını aşırı yansıtması kar körlüğüne neden olabiliyor

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Derya Doğanay, karda korumasız şekilde güneş ışığına maruz kalan gözlerde kar körlüğü (fotokeratit) meydana gelebileceğini bildirdi.
 25 Mart 2021 12:30
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Karın güneş ışınlarını aşırı yansıtması kar körlüğüne neden olabiliyor

Bursa Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Doğanay, güneşli havalarda karlı mekanlarda oluşan fazla yansıma nedeniyle gözlerin zarar görebileceğine dikkati çekti.

"Tedbir almazsak, fotokeratit olarak adlandırdığımız, karlı zeminden güneş ışınlarının fazlaca yansıması nedeni ile aşırı UV ışığın gözün kornea tabakasına temas etmesi ile oluşan, halk arasında 'kar körlüğü' olarak ifade edilen hastalığa davetiye çıkarmış oluruz." ifadesini kullanan Doğanay, fotokeratitte kişinin gözlerinde aşırı hassasiyet, yanma, batma, sulanma, kamaşma, ışığa aşırı duyarlılık hissedeceğini ve gözlerini açmakta zorlanacağını aktardı.

Doğanay, daha ileri durumlarda göz kapaklarında yoğun ödem gelişebileceği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu durum soğuk hava şartlarında hemen hissedilemeyebilir. Bu şikayetlerden herhangi birini yaşayan kişinin böyle bir durumda göz hastalıkları uzmanına vakit kaybetmeden başvurması gerekir. Özellikle açık tenli kişiler, göz rengi açık olan kimseler, daha önceden yaşa bağlı maküla yani sarı nokta hastalığı olan bireyler, kuru gözü, alerjik konjonktiviti ya da kirpik dibi iltihabı gibi halk arasında sık rastlayabileceğimiz rahatsızlıkları olan bireylerde fototoksik hasarın etkisi daha yoğun olabilecektir. Örneğin böyle bir durumda fotoreseptör tabaka dediğimiz retinada bulunan hücrelerin aşırı uyarılması sonucunda geçici görme kaybı yaşanabilir ya da yine yoğun UV ışık nedeni ile maküla da tahribat oluşabilir ki böyle bir durum geri dönüşsüz görme kayıpları ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle güneş tutulmasına çıplak gözle bakamayacağımız gibi karda da güneş ışınlarına maruz kalmaktan kendimizi aynı şekilde korumamız gerekmektedir."

Kar körlüğüne maruz kalmamak için güneş gözlüğü kullanılmasını öneren Doğanay, kayak merkezlerine gidenlerin de göz koruyucu gözlük temin etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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