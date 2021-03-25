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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 25 Mart 2021 12:28
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Fahrettin D. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ veya başka bir terör örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgüt toplantılarına katıldığını ve FETÖ tarafından "her şeyiyle teslim olan ancak yöneticilik vasıfları olmayan" polis memurlarını ifade eden "SAY" kodlamasıyla nitelendirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fahrettin D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
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