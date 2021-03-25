Emniyet, Özel Harekat Kursu düzenleyecek
|25 Mart 2021 14:05
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Düzenlenmesi planlanan Temel Özel Harekat kursuna; Fiziki Yeterlilik ve Mülakat testine katılıp mülakat sonucunda başarılı olan personel içerisinden yapılan puan sıralamasına göre Özel Harekat Başkanlığınca uygun görülen sayıda personel katılacak
Mülakat ve Uygulamalı Teste katılabilecek personelde aranan ön şartlar şu şekilde olacaktır:
* Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan erkek personel olmak
* Gönüllü ve istekli olmak
* Başvuruda bulunan personelin asaletinin tasdik olması (komiser yardımcısı rütbesi hariç)
* Kursa 2.bölge illerinden başvuran personelin bulunduğu ile 2020 yılı ve sonrasında atanmış olmak
* Temel Özel harekat kursunu bitirip Özel Harekat birimlerinde göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle branştan çıkarılmış olmamak
* Son müracaat tarihi itibari ile Polis Memuru personel için 28 yaşından gün almamış olmak
* Son müracaat tarihi itibari ile Komiser Yardımcısı ve Komiser rütbesindeki personel için 28 yaşından gün almamış olmak
* Hakkında devam eden adli ve idari soruşturma bulunmamak
* Daha önce açılmış olan özel harekat kursundan idarece kabul edilebilir bir mazereti olmadan kendi isteğiyle ayrılmamış olmak
* Daha önce açılmış olan özel harekat kursundan eğitici personel raporu ile ilişiği kesilmemiş olmak
* Daha önce açılmış olan özel harekat kursuna katılmaya hak kazandıktan sonra feragat etmemiş olmak
* Son 3 yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak
* Son 3 yıllık performans değerlendirme puanı çok iyi olmak (Mesleğe giriş tarihi üç yıldan az olan personelin son performans puanı değerlendirmeye alınacaktır)
* Branşlı veya taşra teşkilatında görev yapan personelin bağlı bulunduğu birim amirinden muvafakatname almış olmak
Bu şartlara haiz olan emniyet personeli ,başvurularını 12 Nisan 2021 tarihine
kadar bağlı bulundukları eğitim bürolara yapabilecek.
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