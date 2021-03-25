1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet, Özel Harekat Kursu düzenleyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde Temel Özel Harekat Kursu düzenlenmesi planlanıyor.
 25 Mart 2021 14:05
+Aa- Yazdır
Emniyet, Özel Harekat Kursu düzenleyecek

Düzenlenmesi planlanan Temel Özel Harekat kursuna; Fiziki Yeterlilik ve Mülakat testine katılıp mülakat sonucunda başarılı olan personel içerisinden yapılan puan sıralamasına göre Özel Harekat Başkanlığınca uygun görülen sayıda personel katılacak

Mülakat ve Uygulamalı Teste katılabilecek personelde aranan ön şartlar şu şekilde olacaktır:

* Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan erkek personel olmak
* Gönüllü ve istekli olmak
* Başvuruda bulunan personelin asaletinin tasdik olması (komiser yardımcısı rütbesi hariç)
* Kursa 2.bölge illerinden başvuran personelin bulunduğu ile 2020 yılı ve sonrasında atanmış olmak
* Temel Özel harekat kursunu bitirip Özel Harekat birimlerinde göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle branştan çıkarılmış olmamak
* Son müracaat tarihi itibari ile Polis Memuru personel için 28 yaşından gün almamış olmak
* Son müracaat tarihi itibari ile Komiser Yardımcısı ve Komiser rütbesindeki personel için 28 yaşından gün almamış olmak
* Hakkında devam eden adli ve idari soruşturma bulunmamak
* Daha önce açılmış olan özel harekat kursundan idarece kabul edilebilir bir mazereti olmadan kendi isteğiyle ayrılmamış olmak
* Daha önce açılmış olan özel harekat kursundan eğitici personel raporu ile ilişiği kesilmemiş olmak
* Daha önce açılmış olan özel harekat kursuna katılmaya hak kazandıktan sonra feragat etmemiş olmak
* Son 3 yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak
* Son 3 yıllık performans değerlendirme puanı çok iyi olmak (Mesleğe giriş tarihi üç yıldan az olan personelin son performans puanı değerlendirmeye alınacaktır)
* Branşlı veya taşra teşkilatında görev yapan personelin bağlı bulunduğu birim amirinden muvafakatname almış olmak

Bu şartlara haiz olan emniyet personeli ,başvurularını 12 Nisan 2021 tarihine kadar bağlı bulundukları eğitim bürolara yapabilecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vali: Sosyal medyada maskesiz görsel paylaşanlara işlem yapılacak
25 Mart 2021 14:48		 'Staj Seferbirliği' programına bir ayda rekor başvuru
25 Mart 2021 13:39
Bakan Karaismailoğlu 'Ulaştırma Çalışma Grubu' kurulmasını önerdi
25 Mart 2021 13:07		 'Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla ödüyor olacağız'
25 Mart 2021 11:32
İcra tehditli mesaj gönderen hukuk bürosu sahibine 100 bin lira ceza
25 Mart 2021 11:29		 Kayseri'de Kovid'e karşı toplu taşıma araçlarında 'sessizlik' uygulaması başlatıldı
25 Mart 2021 11:15
Vali'den vaka artışı uyarısı: Kırmızı bölgeden öğretmenler geldi!
25 Mart 2021 10:46		 Bolu'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi
25 Mart 2021 10:38
6 ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi
25 Mart 2021 10:30		 Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 239 köy yolu ulaşıma kapandı
25 Mart 2021 09:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - Yabancının hisseden çıkış serisi sonlandı14:53 - Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 549 milyon dolar arttı14:48 - Sosyal medyada maskesiz görsellerini paylaşanlara işlem yapılacak14:47 - İYEP uygulama sürecinde değişiklik14:44 - MB: Enflasyon beklentileri mart ayında yükseldi14:35 - Öğretim görevlisi ve annesi 8 saat arayla koronadan yaşamını yitirdi
14:30 - Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı14:19 - FETÖ içindeki kavga gizli kasaların yolsuzluk ve karanlık servetlerini ifşa ediyor14:18 - Hastanede ebeydi, profesör oldu14:16 - Sağlık-Sen, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi14:12 - O ülkede araştırmacılardan koronavirüse karşı 'burun maskesi'14:05 - Emniyet, Özel Harekat Kursu düzenleyecek
14:03 - Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri açıklandı13:53 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı13:47 - Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı13:39 - 'Staj Seferbirliği' programına bir ayda rekor başvuru13:30 - Otizmli oğluna bakmak için izin kullanan ebeye, amirinden hakaret iddiası
13:27 - Belediye, tweetini 6 bin dolara sattı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu
Ekonomi Reformu'nda Kamu görevlilerine katı sınırlama gelecek
Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!
Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a... O ne frikikti maşallah
ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı
Tansu Çiller kabineye mi giriyor?
Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yazarlar arası benzerlik 2
koronavirüse inanmayan insan 2
Derleme 1
çapa 2
Emel Müftüoğlu 1
Şambaba tatlısı 1
fisebilillah 1
tayyipin 2023 manifestosu 1
çingene 1
win win 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam