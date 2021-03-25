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Malatya'da terör örgütü DHKP/C propagandası iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Malatya'da terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.
|25 Mart 2021 12:51
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı tespit edilen 2 zanlıya yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 58 örgütsel içerikli yayın ve doküman, 1 kurusıkı tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.
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