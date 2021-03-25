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Kovid-19'un vücutta çoğalmasını engelleyen etken madde geliştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek:- "Sentezlediğimiz maddeler sadece aktif bileşiklerdir. Bunu hemen ilaç olarak kullanamayacağız. Tabii ilaç şirketleri bunu ilaç haline getirebilir"
 25 Mart 2021 12:52
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Kovid-19'un vücutta çoğalmasını engelleyen etken madde geliştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) geliştirilen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vücutta çoğalmasını engellediği kanıtlanan etken maddenin, virüs taşıyan hastalara verilen ilaçlarda hammadde olarak kullanılabileceği belirtildi.

Üniversitenin organik araştırma laboratuvarında antiviral bileşikler sentezi üzerine çalışma yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, çalışmasında sentezlenen 7 yeni bileşiğin, vücuda giren virüsün çoğalmasının önüne geçtiğini, laboratuvar ortamında yapılan deneylerle kanıtladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Erçağ ve Dr. Deniz Ceyhan'ın katkı sağladığı çalışma sayesinde, bileşenin Kovid-19'a yakalanan hastalara verilen ilaçlarda kullanılarak salgına karşı yeni bir umut olacağı değerlendiriliyor.

Doç. Dr. Zuhal Gerçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye üniversite olarak katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Bunun için çalışma yürüttüklerini belirten Gerçek, "Bu amaçla literatürde hiç bulunmayan 7 yeni antiviral madde sentezledik. Bu sentezlediğimiz maddelerin Kovid-19 virüsünün vücutta çoğalmasını engellemek üzere katkı sağlamasını istedik. Bu amaçla ilaç hammaddesi olarak kullanılabilir durumda olduğunu kanıtladık." dedi.

- "İlaç şirketleri bunu ilaç haline getirebilir"

Gerçek, sentez işinin üniversitede gerçekleştirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sars Cov-2'nin NSP proteinlerine bağlanma enerjileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Prof. Dr. Erol Erçağ ve Dr. Deniz Ceyhan tarafından gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar, sentezlediğimiz moleküllerin şu anda da kullanılmakta olan Remdesivir ilacıyla hemen hemen aynı etkide. Hatta kimi yerde çok daha etkili olduğunu kanıtladı. Sentezlediğimiz maddeler sadece aktif bileşiklerdir. Bunu hemen ilaç olarak kullanamayacağız. Tabii ilaç şirketleri bunu ilaç haline getirebilir. Böylece Kovid-19 tedavisine Zonguldak ve Tekirdağ'dan da bir katkıda bulunmuş olacağız."

Ortaya çıkan bileşiklerin üretim sentezlerinin çok kolay olmasının bir diğer özellik olduğunu aktaran Gerçek, kullanılan yöntem sayesinde çok fazla türevlendirme şansının mevcut olduğunu, bu bileşen sayesinde virüsün kendini replike etmesini engellediğini, dolayısıyla virüs sayısı minimumda tutulduğu için kişinin hastalık semptomlarını göstermeyebileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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