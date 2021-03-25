AFAD ile TOBB, TZOB ve TİSK arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda, afet risklerinin azaltılmasını amaçlayan yeni bir iş birliği başlattıklarını belirterek, "Bu kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarımız aracılığıyla, iş dünyamıza yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştireceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, AFAD Başkanlığı Konferans Salonu'nda TOBB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sahada yaşanan pek çok sıkıntıyı çözme konusundaki yardımları ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği emeklerinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin yaşadığı her türlü afete hemen müdahale eden AFAD'ın, gurur duydukları bir kurum haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunun en somut örneklerini İzmir ve Elazığ-Malatya depremlerinde gördüklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, afetlerde ülke olarak el ele vererek, ihtiyaç sahiplerine birlikte yardım elini uzattıklarını belirterek, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin başına gelecek her türlü afette İçişleri Bakanlığımız ve AFAD iş birliğinde, TOBB ve oda-borsa camiası olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin 2020'de tüm dünyada olduğu gibi salgınla mücadele ederken, bir yandan da çok sayıda deprem, yangın, sel, çığ gibi doğal afetlerle mücadele ettiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Afetler sonucunda yaşanan kayıplar, ekonominin büyümesini, ülkenin kalkınmasını, bireylerin gelir dağılımını etkiliyor. Herhangi bir afet durumunda üretimin ve ticaretin en az seviyede etkilenmesi için, işletmelerin de afetlere karşı hazır olması gerekiyor. İş dünyası afetlere karşı ne kadar hazır olursa Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği o denli kuvvetli olacaktır. İşte bu sebeple işletmeleri afetlere hazırlama sürecinde TOBB ve oda-borsalar olarak kendimizde sorumluluk hissediyoruz. Bu yüzdendir ki oda-borsalar hem kendileri hem de üyeleri olan işletmeler için afetlere karşı en iyi şekilde hazır olmalıdır. Oda-borsaların afetlere karşı ne kadar hazır olduğunun tespit edilmesi için geçtiğimiz ay Afetlere Hazırlık Anketi uyguladık. Anket sonuçlarına göre yol haritamızı belirledik. Başta deprem olmak üzere, ilk etapta ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, afet sırasında ve sonrasında yapılacaklar üzerine planlarımızı yaptık. Üye işletmelere afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş sürekliliklerini geliştirmelerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenledik."

- "Afetlere karşı KOBİ'lerimizi daha bilinçli ve hazır hale getireceğiz"

Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde oda-borsalar ve üye işletmelere yönelik, afetler konusunda farkındalığı artırmak ve gerekli çalışmalara acilen başlamak amacıyla, "Deprem-Afet Çalışma Grubu" kurduklarını bildirdi.

Üyelerini afetlere karşı hazırlamak için Google/İdema ile "Sağlam KOBİ" projesini başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Sağlam KOBİ projesiyle üye işletmeleri afetlere karşı hazır hale getiriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı içinde üye işletmelere yönelik pek çok bilgilendirme webinarı düzenledik. Bu vesileyle, afetlere karşı hazırlıklı olmak için, iş dünyasının DASK zorunlu deprem, yangın, sel, diğer doğal afetler ve genel zararlar gibi sigortalarını yaptırmaları gerektiğini önemle hatırlatmak isterim. Yine bu kapsamda üyelerimizin acil durum eylem planlarını hazırlamalarını da çok önemli görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını ancak yaşanan can ve mal kayıplarının azaltılmasının sağlanabileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu konuda, hükümetimizin bizlere liderlik etmesine ihtiyaç duyuyoruz. 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılını bu açıdan çok değerli bir adım olarak görüyorum. Bakın sadece 2020'nin ilk yarısında tüm dünyada 207 küresel doğal afet kaydedildi. Tüm bunlar, küresel ölçekte 75 milyar dolar değerinde ekonomik kayba neden oldu. Bu sadece 6 aylık durumun özeti ve pandemi buna dahil değil. 2000-2019 yılları arasındaki 20 yılda, afet kaynaklı yıllık ortalama ölüm sayısının 40 bin, yıllık ortalama ekonomik kayıpsa 100 milyar doların üzerinde. En ölümcül doğal felaketse, toplam ölümlerin yüzde 60'ına neden olan sel baskınları."

Türkiye'de son yıllarda doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kayıpların telafisine yönelik pek çok önemli adım atıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, deprem nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermek amacıyla Doğal Afet Sigortalar Kurumunun oluşturulduğunu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, bugün AFAD koordinasyonunda, afet ve acil durum farkındalığının artırılarak, afet risklerinin azaltılmasını amaçlayan, yeni bir iş birliği başlattıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarımız aracılığıyla, iş dünyamıza yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları 2021 yılı boyunca sürecek şekilde planladık. Afetlere karşı KOBİ'lerimizi daha bilinçli ve hazır hale getireceğiz. Eksiklikler var, bunları gidermeleri için de rehberlik yapacağız. Böylece, afetlerden dolayı yaşanabilecek üretim ya da ticaret kaybını en aza indireceğiz hem KOBİ'lerimizi hem de çalışanlarımızı koruyacağız. Böylelikle de ülkemizin üretim ve rekabet gücünü devam ettireceğiz."