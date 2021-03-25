1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye stratejik öneme sahip bir ülke

Merkel: "Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli diyaloğun yeniden başlatılmasını görüşeceğiz. Ortak çıkarlarımız var"
 25 Mart 2021 13:05
+Aa- Yazdır
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye stratejik öneme sahip bir ülke

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin sadece bir NATO ortağı ve müttefiki değil, Avrupa Birliği'nin dış sınırında ikinci en kalabalık nüfusa sahip ülke olarak stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, AB Liderler Zirvesi'nde AB ile Türkiye ilişkileri ve Akdeniz'in doğusundaki durumun ele alınacağına belirtti.

Kuzey Afrika'da, Suriye'de ve Ukrayna'da olduğu gibi Avrupa'nın çevresinde çok sayıda ihtilafın bulunduğuna işaret eden Merkel, "Aynı zamanda, AB'nin gelişmesinin ve refahının ancak AB dışındaki komşularımızla da iyi ilişkilerle mümkün olduğunu biliyoruz. Bu, özellikle çok yönlü ilişkileri bulunan NATO üyesi Türkiye için geçerli." dedi.

Merkel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell'in bu çok yönlü ilişkilere ilişkin bir rapor hazırladığına ifade etti.

Akdeniz'in doğusundaki gelişmelere ilgili değerlendirmede bulunan Merkel, "Her şeyden önce, son aylarda Kıbrıs ve Yunan sularında yaşanan kışkırtıcı faaliyetlerin ardından Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimi azaltma sinyali vermesi ve Yunanistan ile yeniden diyaloğa girmesi iyi bir haberdir. Kıbrıs'ın geleceği konusunda 5 artı 1 görüşmeleri de Birleşmiş Milletler yönetiminde devam edecek." diye konuştu.

Merkel, daha önceki AB Zirvesi'nde Türkiye'nin gerginliği düşürmesi durumunda ortak iş birliği konusunda seçenekler sunulmasının kararlaştırıldığını belirterek "Şimdi bu zirvede bu yolda nasıl gideceğimizi konuşacağız. Bunlar kolay görüşmeler olmayacak. Ancak bir sonuca varacağımızı ümit ediyorum. Türkiye, sadece NATO ortağı ve müttefik değil, AB'nin doğrudan komşusu ve AB'nin dış sınırında ikinci en kalabalık nüfusa sahip ülkesi olarak stratejik öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da yıllardır çok sayıda Türk'ün yaşadığına işaret eden Merkel, "Biz Almanların Türkiye ile çok özel yakın ilişkilerimiz var." ifadesini kullandı.

Merkel, diğer taraftan Türkiye'nin iç politikasına da bakmak gerektiğini belirterek Türkiye'nin hukuk devleti standartlarına uymasını istediklerini ve İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının üzücü bir sinyal olduğunu söyledi.

İlişkilerde suskunluğun işe yaramadığını vurgulayan Merkel, "Bundan dolayı Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli diyaloğun yeniden başlatılmasını görüşeceğiz. Ortak çıkarlarımız var. Göçün getirdiği zorluklar buna dahil. Bunu Türkiye ile çözebiliriz." dedi.

Merkel, bu kapsamında 5 yıl önce varılan AB-Türkiye mutabakatının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Mutabakata karşı eleştirilerin olduğunu bildiğini hatırlatan Merkel ancak bu mutabakatla insan kaçakçılığının önlendiğini ve buradan yapılan yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştığını kaydetti.

- Avrupa'da aşı üretimi

Merkel, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bağımsız üretimine olan ihtiyacı vurgulayarak "Avrupa topraklarında üretimin sağlanması önemli. İngiltere Büyük Britanya için üretiyor, ABD aşı ihraç etmiyor. Bu nedenle, uzun vadede Avrupa'da üretim konusu önemli." dedi.

Dünya için gerekli aşı tedariki çağrısında bulunan Merkel, "Bu başarılı olmazsa, her zaman virüsün yeni mutasyonları ile karşı karşıya kalacağız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'İhtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi desteklenecek'
25 Mart 2021 10:27		 Tansu Çiller kabineye mi giriyor?
25 Mart 2021 10:20
Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek
25 Mart 2021 10:11		 Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
25 Mart 2021 10:03
Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı
25 Mart 2021 09:29		 Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
25 Mart 2021 08:43
Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a... O ne frikikti maşallah
25 Mart 2021 08:42		 'İttifak yaparken denge korunmalı'
25 Mart 2021 07:59
Ekonomi Reformu'nda Kamu görevlilerine katı sınırlama gelecek
25 Mart 2021 07:22		 Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
25 Mart 2021 00:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - Yabancının hisseden çıkış serisi sonlandı14:53 - Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 549 milyon dolar arttı14:48 - Vali: Sosyal medyada maskesiz görsel paylaşanlara işlem yapılacak14:47 - İYEP uygulama sürecinde değişiklik14:44 - MB: Enflasyon beklentileri mart ayında yükseldi14:35 - Öğretim görevlisi ve annesi 8 saat arayla koronadan yaşamını yitirdi
14:30 - Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı14:19 - FETÖ içindeki kavga gizli kasaların yolsuzluk ve karanlık servetlerini ifşa ediyor14:18 - Hastanede ebeydi, profesör oldu14:16 - Sağlık-Sen, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi14:12 - O ülkede araştırmacılardan koronavirüse karşı 'burun maskesi'14:05 - Emniyet, Özel Harekat Kursu düzenleyecek
14:03 - Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri açıklandı13:53 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı13:47 - Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı13:39 - 'Staj Seferbirliği' programına bir ayda rekor başvuru13:30 - Otizmli oğluna bakmak için izin kullanan ebeye, amirinden hakaret iddiası
13:27 - Belediye, tweetini 6 bin dolara sattı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu
Ekonomi Reformu'nda Kamu görevlilerine katı sınırlama gelecek
Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!
Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a... O ne frikikti maşallah
ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı
Tansu Çiller kabineye mi giriyor?
Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kekeç 1
doğal kaynaklar 4
Hamama gider kurna beğenmez,düğüne gider zurna beğenmez 2
hac yolunda bir karınca 1
ekşimen 1
karadut suyu 1
yazarların meslekleri ile ilgili konu açması 4
gıyaben tanımak 1
win win 1
yemeği koklayıp da yemek 3
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Körpaş Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 3 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Elazığ Karakoçan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam