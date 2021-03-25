Belediye, tweetini 6 bin dolara sattı!
|25 Mart 2021 13:27
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Belediyenin, soysal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen açık arttırma 24 saat sürdü ve gün sonunda Tweet, İstanbul merkezli kripto para yatırım firması tarafından 6 bin dolara satın alındı. Elde edilen gelirinse 90 kız öğrencinin eğitim giderleri için kullanılacağı Datça Belediyesi tarafından açıklandı.
Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Twitter'dan paylaştığı "blockchain" teknolojisinin uzantısı olan NFT formatındaki tweetini, dün açık artırmayla satışa çıkardı. Belediyenin, soysal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen açık arttırma 24 saat sürdü ve gün sonunda Tweet, İstanbul merkezli kripto para yatırım firması tarafından 6 bin dolara satın alındı. Elde edilen gelirinse 90 kız öğrencinin eğitim giderleri için kullanılacağı Datça Belediyesi tarafından açıklandı.
Tamamı ihtiyaç sahibi kız çocukları için harcanacak olan bu alımı gerçekleştiren @bitexencom a çok teşekkür ederiz. Dijital fikir eserlerinin satılabilmesini sağlayan NFT teknolojisinin gelecekte büyük önem kazanacağına inanıyoruz. https://t.co/7EtO2SeiLyDatça Belediyesi (@datcabelediyesi) March 24, 2021
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