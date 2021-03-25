Belediye, tweetini 6 bin dolara sattı!

Belediyenin, soysal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen açık arttırma 24 saat sürdü ve gün sonunda Tweet, İstanbul merkezli kripto para yatırım firması tarafından 6 bin dolara satın alındı. Elde edilen gelirinse 90 kız öğrencinin eğitim giderleri için kullanılacağı Datça Belediyesi tarafından açıklandı.

Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Twitter'dan paylaştığı "blockchain" teknolojisinin uzantısı olan NFT formatındaki tweetini, dün açık artırmayla satışa çıkardı. Belediyenin, soysal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen açık arttırma 24 saat sürdü ve gün sonunda Tweet, İstanbul merkezli kripto para yatırım firması tarafından 6 bin dolara satın alındı. Elde edilen gelirinse 90 kız öğrencinin eğitim giderleri için kullanılacağı Datça Belediyesi tarafından açıklandı.