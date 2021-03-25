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'Staj Seferbirliği' programına bir ayda rekor başvuru

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen programa 22 Şubat-22 Mart tarihlerinde 135 bin 374 öğrenci başvurdu
 25 Mart 2021 13:39
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'Staj Seferbirliği' programına bir ayda rekor başvuru

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) koordinasyonunda, bu yıl ikincisi düzenlenen, üniversite öğrencilerine yönelik "Staj Seferbirliği" programına rekor sayıda başvuru yapıldı.

CBİKO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, fırsat eşitliğini hedefleyen, yenilikçi bir yöntem ile tasarlanan programa 22 Şubat-22 Mart tarihlerinde 135 bin 374 öğrenci başvuruda bulundu.

Kamu kurumlarının tüm stajyer alımlarının yanı sıra özel sektörden gönüllü işverenlerin de katıldığı programa 439'u özel sektör ve 1856'sı kamu kurumlarından olmak üzere toplam 2 bin 295 işveren katıldı.

Başvurularını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden tamamlayan öğrencilerin, belge kontrolü ve değerlemelerin tamamlanmasının ardından kamu ve özel sektörün erişimine açılacak stajyer havuzuna "ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta benzeri" kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak.

Böylece, stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderebilecek.

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden ve bölümlerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programı ve değerleme aşamaları ile staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidildi.

Programla öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan öte, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelmesi sağlandı.

Üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem taşıyan stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişletildi.

Programa internet üzerinden alınan başvurular, iki aşamada ve toplam 26 başlıkta yer alan kriterlerle tamamlandı. Başvuru değerlemeleri, CBİKO tarafından sınırlı sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden, başvurunun yapıldığı güne kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak "Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif Yeterlikleri" üzerinden yapıldı.

Başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki "Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif" başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu doldurdu. İkinci aşamada ise "Kariyer Kapısı" ile entegrasyonu sağlanan e-Devlet'e yönlendirilerek kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması vb.), yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu gibi bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurularını tamamladı.

- "Sadece yetkinlikleri gözetilecek"

Adayların başvurularını tamamlamasının ardından gerekli belge değerleme süreci, üniversitelerin kariyer merkezleri ve CBİKO tarafından yürütüldü.

Başvuru yapan adayların belge kontrolü ve değerleme süreci tamamlandıktan sonra adaylar, stajyer havuzuna aktarılacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra işverenlere stajyer havuzuna erişimi sağlanacak ve işverenler, adayların kişisel verilerini görmeden sadece yetkinliklerini dikkate alarak staj tekliflerini sunacak.

Adaylar, sunulan teklifler arasından kendileri için en uygun olanları tercihi ederek işverenle birlikte kararlaştırdıkları tarihlerde kısa dönem stajlarına başlayabilecek.

Üniversite, öğrenci ve işverenin mutabık kalması halinde ise "Staj Seferbirliği" Programı kapsamında adaylar, uzun dönemli staj yapma imkanına da sahip olabilecek.

Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.

Başvuru yapan adaylar, süreci, CBİKO ve "Staj Seferbirliği" resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve CBİKO internet sitesi "cbiko.gov.tr" adresinden takip edebilecek.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir "Staj Seferbirliği" programı ile her yıl desteklenmeye devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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