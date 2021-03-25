Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı
|25 Mart 2021 13:47
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İddiaya göre, cinsel istismar olayı yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Yine iddiaya göre, iş insanı İ.P., o tarihte ilçede anne ve ablasıyla yaşayan C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. C.N.K., yaşadıklarını kimseye anlatamadı.
Bir süre önce de küçük kız, annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. Ancak iş insanı İ.P., aile ile irtibatını kesmedi. İ.P., geçtiğimiz hafta Didim'e gitti. Küçük kız da annesine, İ.P.'nin kendisine cinsel istimarda bulunduğunu anlattı. Anne hemen jandarmaya giderek, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, iş insanını gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen İ.P. tutuklanarak, cezaevine koyuldu.
ABLASI DA TUTUKLANDI
Küçük kız, ifadesinde ablası H.K.'yi de kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla suçladı. Bunun üzerine gözaltına alınan abla da 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
İ.P.'nin hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: KÜÇÜK KIZ KORUMA ALTINDA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: (Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayı) Habere konu çocuğumuz, bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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