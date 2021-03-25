Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
|25 Mart 2021 13:53
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi Esetçe beldesi yakınlarında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Kimlik kontrolünde, takside yolcu olarak bulunan M.Ç'nin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı, N.Ç'nin ise aynı suçtan yargılandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
25 Mart 2021 14:30
|FETÖ içindeki kavga gizli kasaların yolsuzluk ve karanlık servetlerini ifşa ediyor
25 Mart 2021 14:19
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi
25 Mart 2021 13:08
|Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
25 Mart 2021 13:07
|Mehmetçik, Tunceli'de teröristlerce kullanılan 29 sığınağı imha etti
25 Mart 2021 13:03
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
25 Mart 2021 12:28
|Hakan Şükür'ün babasına verilen cezanın gerekçesi açıklandı
25 Mart 2021 11:47
|Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
25 Mart 2021 10:14
|KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
24 Mart 2021 20:26
|Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
24 Mart 2021 16:52