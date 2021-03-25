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Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2021-MSÜ sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
 25 Mart 2021 14:03
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Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri açıklandı

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar
Memurlar.Net
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