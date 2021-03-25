Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı

ORTAOKULLARDA DA YÜZ YÜZE SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.