Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 549 milyon dolar arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 549 milyon dolar artarak 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.
|25 Mart 2021 14:53
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 19 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 234 milyon dolar artışla 53 milyar 898 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mart'ta 52 milyar 664 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 315 milyon dolar artarak 38 milyar 948 milyon dolardan 39 milyar 263 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 549 milyon dolar artarak 91 milyar 612 milyon dolardan 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|31.01.2020
|27.520
|74.856
|102.376
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
|30.04.2020
|34.786
|51.457
|86.243
|29.05.2020
|36.667
|54.360
|91.027
|26.06.2020
|38.821
|51.417
|90.238
|30.07.2020
|43.572
|46.673
|90.245
|28.08.2020
|43.042
|41.594
|84.636
|25.09.2020
|41.097
|42.420
|83.517
|23.10.2020
|43.265
|45.086
|88.351
|27.11.2020
|40.299
|43.899
|84.198
|31.12.2020
|43.241
|49.965
|93.206
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|05.02.2021
|41.153
|54.366
|95.519
|12.02.2021
|41.896
|53.720
|95.616
|19.02.2021
|40.184
|53.864
|94.048
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|05.03.2021
|38.416
|53.247
|91.663
|12.03.2021
|38.948
|52.664
|91.612
|19.03.2021
|39.263
|53.898
|93.161
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