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Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 549 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 549 milyon dolar artarak 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.
 25 Mart 2021 14:53
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Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 549 milyon dolar arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 234 milyon dolar artışla 53 milyar 898 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mart'ta 52 milyar 664 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 315 milyon dolar artarak 38 milyar 948 milyon dolardan 39 milyar 263 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 549 milyon dolar artarak 91 milyar 612 milyon dolardan 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
05.02.202141.15354.36695.519
12.02.202141.89653.72095.616
19.02.202140.18453.86494.048
26.02.202140.71954.49595.214
05.03.202138.41653.24791.663
12.03.202138.94852.66491.612
19.03.202139.26353.89893.161
Anadolu Ajansı
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