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İYEP uygulama sürecinde değişiklik

MEB, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İYEP dahilinde yapılacak yüz yüze eğitimlerde program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemeyecek şekilde planlanmasını istedi.
 25 Mart 2021 14:47
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İYEP uygulama sürecinde değişiklik

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İYEP Uygulama Süreci konulu yeni bir yazı yayımladı. Yazıda, İYEP dahilinde yapılacak yüz yüze eğitimlerde program süresinin, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemeyecek şekilde planlanmasını istedi.

İŞTE MEB'İN YAZISI

Memurlar.Net - Özel

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