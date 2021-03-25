İYEP uygulama sürecinde değişiklik
MEB, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İYEP dahilinde yapılacak yüz yüze eğitimlerde program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemeyecek şekilde planlanmasını istedi.
|25 Mart 2021 14:47
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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İYEP Uygulama Süreci konulu yeni bir yazı yayımladı. Yazıda, İYEP dahilinde yapılacak yüz yüze eğitimlerde program süresinin, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemeyecek şekilde planlanmasını istedi.
İŞTE MEB'İN YAZISI
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