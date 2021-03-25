Yabancının hisseden çıkış serisi sonlandı

Yabancı yatırımcıların hisselerden çıkış serisi 19 Mart haftası itibariyle sonlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Mart haftasına ilişkin yabancı yatırımcıların menkul kıymet işlemleriyle ilgili istatistikleri yayımladı.

Verilere göre yabancılar nette 427 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirirken, hisse tarafında da nette 60 milyon dolarlık alım işlemine imza attı. Böylelikle 8 haftadır devam eden hisseden çıkış serisi son bulmuş oldu.

Yabancıların bir süredir hisselerden çıkışıyla yabancı takas oranlarında da düşük seyir izleniyordu. Borsada yabancı takasının payı yüzde 44'ler civarında seyrediyordu.

ABD'deki Türkiye yatırım fonuna 2018'den sonraki en hızlı giriş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığında yaşanan değişiklik sonrası Türk hisselerini takip eden ABD'deki yatırım fonu (ETF) Pazartesi günü yüzde 19 gerileyerek en kötü günlük performansını kaydetti. Buna karşın, ETF giriş verisi farklı bir resim gösterdi. iShares MSCI Türkiye ETF'ine 16,5 milyon dolarla Ağustos 2018'den bu yana en yüksek giriş kaydedildi. Girişlerin sebebinin yatırımcıların Türk hisselerinde iskonto görmesi ya da hedge yapma amaçlı satış opsiyonları alımıyla ilgili olabileceği belirtildi.

Kaynak: Bloomberght