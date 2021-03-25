1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu

Evergreen adlı devasa geminin Süveyş Kanalı'nı tıkamasının ardından gemiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmaların 2 hafta sürebileceği belirtildi. Yüzlerce gemi beklemeye geçti.
 25 Mart 2021 15:05
+Aa- Yazdır
Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu

Süveyş Kanalı'nda, Asya ve Avrupa'nın bağının kesilmesi dünyanın gündemine oturdu.

Dünyanın en yoğun kullanılan deniz yollarından kanal, salı günü 400 metre uzunluğundaki konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından trafiğe hala açılamadı.

Süveyş Kanalı İdaresi'nden (SCA) yapılan açıklamada en güçlüsü 160 ton çekme kapasitesine sahip 8 çekicinin karaya oturan gemiyi kurtarmaya çalıştığı ifade edildi.

Kanal içinde bulunan 13 gemi trafik durduğu için demir atmak zorunda kaldı.

AÇILMASI HAFTALAR SÜREBİLİR

Gemiyi kurtarmaya çalışan şirket Boskalis'in CEO'su Peter Berdowski henüz kurtarma işleminin ne kadar süreceği ile ilgili bilgi vermek için erken olduğunu ifade etti.

Berdowski "Duruma bağlı olarak bu işlemin haftalar sürmesi ihtimali de mevcut" dedi.

Berdowski geminin baş ve kıç kısmının kanalın iki kenarına yaslanmış durumda olduğunu söylerken "Gemi sanki devasa bir balina gibi karaya oturmuş durumda. Sahildeki kısımlara muazzam bir yük biniyor. Gemideki konteynerleri, yakıtı ve suyu tahliye edip sahile binen yükü azaltmamız gerekebilir" açıklamasında bulundu.

GEMİLER DENİZDE, TIRLAR LİMANLARDA

Kanalın tıkanmasının ardından Akdeniz ve Süveyş Körfezi ve Hint Okyanusu'nda yüzlerce gemi temir atarken, bağlantılı limanlarda da binlerce tır kuyruğu oluştu.

"AFRİKA'YI DOLAŞIN"

Taşımacılık uzmanları kanalın 48 saatten önce açılması ihtimalini düşük olarak gördüklerini, bekleyen gemilerin yollarına Afrika'nın etrafından dolaşarak devam etmesinin gerekebileceğini ifade ettiler. Afrika'nın etrafından dolaşılması yolu yaklaşık bir hafta uzamasına neden oluyor.

TİCARETİN YÜZDE 10'U DURDU

Yılda ortalama 19 bin geminin geçiş yaptığı kanal dünya ticaretinin yüzde 10'unun rotasını belirliyor. Bu da kanalın kapalı kaldığı süre boyunca dünya ticaretinin yüzde 10'unun durması anlamına geliyor.

Uluslararası ticaret otoriteleri, taşımacılık sektöründe yaşanan bu krizin başta petrol olmak üzere ham madde fiyatlarına etki edebileceğini belirtiyor.

Diğer yandan kanalı kullanan şirketlerin de tazminat talebinde bulunması bekleniyor.

HOLLANDA YOLUNDA KARAYA OTURDU

Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda deniz trafiği tamamen durmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisinin Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gitmekte olduğu öğrenilmişti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
O ülkede araştırmacılardan koronavirüse karşı 'burun maskesi'
25 Mart 2021 14:12		 Kanada'da eğitim gören Türk genci 'Genç Uzay Girişimcileri' yarışmasında üçüncü oldu
25 Mart 2021 09:59
Merkel, 5 günlük kapanma kararından dolayı özür diledi
25 Mart 2021 00:31		 Çin'in firma Tesla'ya rakip olacak
25 Mart 2021 00:24
AB, Kovid-19 aşı ihracatına ek sınırlama getirdi
24 Mart 2021 21:45		 Elon Musk duyurdu: Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir
24 Mart 2021 21:30
Covid-19 aşıları ülkeler için diplomatik araç haline geliyor
24 Mart 2021 21:25		 İngiliz ordusu yeni savunma stratejisinde TSK'yı örnek aldı
24 Mart 2021 16:08
Rusya Devlet Başkanı Putin, Covid-19 aşısı oldu
23 Mart 2021 22:17		 AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor
22 Mart 2021 22:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Dağ kadrosunda olduğu belirlenen 4 terörist tutuklandı16:26 - Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı16:05 - CHP İl Başkanının 'cinsel taciz'den yargılandığı dava düştü15:59 - İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi ertelendi15:55 - Kılıçdaroğlu esnafla konuşurken itiraf etti: Biraz da bizim kabahatimiz var15:52 - Niğde'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
15:49 - Özel hastane personelinin işe giriş ve çıkış işlemlerinde değişiklik15:47 - AK Parti'de Erdoğan'ın 18 yıldır hiç vazgeçmediği 3 isim15:40 - Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu15:37 - Meteorolojiden o bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı15:33 - 2020 DUS sonuçları açıklandı15:23 - Rize'de bir mahalle karantinaya alındı
15:20 - Estetik operasyonunu yapan doktor 'aile hekimi' çıktı15:13 - Tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmelik taslağı görüşe açıldı15:10 - FETÖ üyeleri MİT ve Emniyet operasyonuyla KKT 'den getirildi15:05 - Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu14:57 - Yabancının hisseden çıkış serisi sonlandı
14:53 - Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 549 milyon dolar arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu
Ekonomi Reformu'nda Kamu görevlilerine katı sınırlama gelecek
Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!
Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a... O ne frikikti maşallah
ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı
Tansu Çiller kabineye mi giriyor?
Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kekeç 1
gliserin 2
ateist 1
karadut suyu 1
empresyonizm 2
fırtına takvimi 1
kısa çöpü çekmek 2
ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 1
hakim yaka 2
vedat milor anketleri 2
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Körpaş Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 3 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Elazığ Karakoçan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam