Rize'de bir mahalle karantinaya alındı
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Pirinçlik köyünde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina kararı alındı.
|25 Mart 2021 15:23
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine salgının, bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Pirinçlik köyü Haşimoğlu Mahallesi'nde karantina başlatılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan salgının yayılmaması için gerekli tedbirlere uymaları da istendi.
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