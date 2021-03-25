2020 DUS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
|25 Mart 2021 15:33
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07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Diş Hekimliği) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mart 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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