Meteorolojiden o bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sakarya'nın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.