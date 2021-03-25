Meteorolojiden o bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Batı Karadeniz ile Sakarya'nın doğusunda yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.
|25 Mart 2021 15:37
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sakarya'nın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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