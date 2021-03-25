Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvurduklarını açıkladı.
|25 Mart 2021 15:40
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de açıklamalar yaptı. Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ya başvuruda bulunulduğunu söyledi.
Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Daha önce TFF, Tahkim ve TBMM reddetmiş. Nihat Bey bilmeyebilir. Daha
önce reddedilen bir şey çok kuvvetli bir karine, çok umulmayan bir delil ortaya
çıkınca yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Bunu devamlı kaşıyorlar. Hırsızsınız
demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir.
Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia
edebilirler.
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