1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'de Erdoğan'ın 18 yıldır hiç vazgeçmediği 3 isim

AK Parti'nin 7 Olağan Kongresi bitti ancak yankıları halen sürüyor. AK Parti kuruluşundan itibaren 7 olağan ve 3 olağanüstü büyük kongre yaptı. 2003'ten itibaren 10 ayrı kongrede sadece 3 kişi değişmedi.
 25 Mart 2021 15:47
+Aa- Yazdır
AK Parti'de Erdoğan'ın 18 yıldır hiç vazgeçmediği 3 isim

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 7.Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. MKYK'da görev yapan 22 isim tekrar listeye giremedi. AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim kaldı; Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık. Bu 3 isim, 2003'ten itibaren yapılan tüm kongrelerde listede kalmayı başardı.

Erdoğan'ı geçtiler: AK Parti olağan kongrelerini 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 ve 2021'de yaptı. Üç defa da (2014, 2016 ve 2018) olağanüstü kongreye gidildi. Olağanüstü kongrelerde 2014'te Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi, 2016'da Binali Yıldırım ve 2018'de 4 yıl aradan sonra Erdoğan yeniden partinin başına geçti. Erdoğan, 2014-2018 arasında AK Parti yönetiminden ayrı kaldı. İşte 2003-2021 arasındaki 10 ayrı kongrede de MKYK üyeliğini devam ettiren 3 isim:

Hayati Yazıcı: Avukatı.. Hemşehrisi...

Hayati Yazıcı (69) aslen Rizeli. Hakimlik yaparken avukatlığa geçti. Siyasete ANAP'ta başladı. Erdoğan'ın avukatlığını uzun yıllar yaptı. Özellikle Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi günlerinde yakınlığı arttı. AK Parti'nin kurucularından oldu. Teşkilat Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yaptı. Yaklaşık 25 yıldır Erdoğan'ın yakın çevresinde ve kurmay ekibinde. Partinin Siyasi İşler Başkanlığı'nı yürütüyor. Şimdiye kadar yapılan partinin tüzük ve parti program değişiklerinden imzası var.

Ömer Çelik: AK Parti'nin entellektüel beyni...

Ömer Çelik (53), Adana doğumlu ancak ailesinin Mardin'den göçtüğü belirtiliyor. Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşı ve siyasi danışmanı. Uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. AK Parti'nin kurucu ismi oldu ve Kültür, Turizm Bakanlığı, AB Bakanlığı ve Başmüzakereci görevlerinde bulundu. AK Parti'nin entelektüel beyni olarak biliniyor. Siyasi zekası ve kültür adamı yönü öne çıkıyor. Siyasi hırsı yok ama Erdoğan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Halen bekar.

Öznur Çalık: DYP kökenli 2007'den beri milletvekili seçiliyor

Öznur Çalık (56), aslen Malatyalı. Bu ilde uzun yıllar eczacılık yaptı. Siyasete DYP'de başladı, bu partide Kadın Kolları Başkanlığı ve 1995-1999 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 2003'te AK Parti MKYK'ya girdi ve 2007'de ilk kez milletvekili seçildi. 2007, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 milletvekili seçiminde 5 dönemdir vekil seçiliyor. Ahmet Davutoğlu döneminde Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu esnafla konuşurken itiraf etti: Biraz da bizim kabahatimiz var
25 Mart 2021 15:55		 Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye stratejik öneme sahip bir ülke
25 Mart 2021 13:05
'İhtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi desteklenecek'
25 Mart 2021 10:27		 Tansu Çiller kabineye mi giriyor?
25 Mart 2021 10:20
Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek
25 Mart 2021 10:11		 Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
25 Mart 2021 10:03
Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı
25 Mart 2021 09:29		 Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
25 Mart 2021 08:43
Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a... O ne frikikti maşallah
25 Mart 2021 08:42		 'İttifak yaparken denge korunmalı'
25 Mart 2021 07:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Dağ kadrosunda olduğu belirlenen 4 terörist tutuklandı16:26 - Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı16:05 - CHP İl Başkanının 'cinsel taciz'den yargılandığı dava düştü15:59 - İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi ertelendi15:55 - Kılıçdaroğlu esnafla konuşurken itiraf etti: Biraz da bizim kabahatimiz var15:52 - Niğde'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
15:49 - Özel hastane personelinin işe giriş ve çıkış işlemlerinde değişiklik15:47 - AK Parti'de Erdoğan'ın 18 yıldır hiç vazgeçmediği 3 isim15:40 - Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu15:37 - Meteorolojiden o bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı15:33 - 2020 DUS sonuçları açıklandı15:23 - Rize'de bir mahalle karantinaya alındı
15:20 - Estetik operasyonunu yapan doktor 'aile hekimi' çıktı15:13 - Tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmelik taslağı görüşe açıldı15:10 - FETÖ üyeleri MİT ve Emniyet operasyonuyla KKT 'den getirildi15:05 - Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu14:57 - Yabancının hisseden çıkış serisi sonlandı
14:53 - Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 549 milyon dolar arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu
Ekonomi Reformu'nda Kamu görevlilerine katı sınırlama gelecek
Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!
Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a... O ne frikikti maşallah
ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı
Tansu Çiller kabineye mi giriyor?
Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çatal değnek ile su bulma 3
sathi 1
fisebilillah 2
iyilikten maraz doğması 3
9 metre elektrik direği 2
istanbul sözleşmesinin feshedilmesi 4
döviz lobisi 4
yazlık merserize kazaklar 1
sibirya soğuğu 1
iveğen 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Körpaş Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 3 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Elazığ Karakoçan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam