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Niğde'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 askeri personel tutuklandı.
 25 Mart 2021 15:52
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Niğde'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen askeri personel M.F.F. ve C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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