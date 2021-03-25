İnternetsiz WhatsApp dönemi
Whatsapp, masaüstü bilgisayarlar için 6 yıl önce hizmete sunduğu Whatsapp Web için yeni bir özellik geliştirdi. Whatsapp Web'in internet bağlantısı olmadan kullanımına izin verilecek.
|25 Mart 2021 16:52
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği ile gündemde. WhatsApp, platformun masaüstü versiyonu WhatsApp Web'e beklenen özelliği getirmeye hazırlanıyor.
2015 yılında hayatımıza giren WhatsApp Web bugüne kadar telefonun internete bağlı olmadığı durumlarda kullanıma izin vermiyordu. Yeni adım sonrası Facebook, her an kullanılabilmesinin önünü açıyor.
Başka bir deyişle yeni özellik ile WhatsApp Web, internet bağlantısı kesildiğinde dahi kullanılabilecek.
İnternet bağlantısı kesildiğinde hizmet kullanılamıyor. İşte şirket Web sürümünün her an kullanılabilmesinin önünü açıyor. Söz konusu özelliği önümüzdeki aylarda kullanıma girmesi bekleniyor.
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