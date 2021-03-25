Vali, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: Her şeyin başı sağlık
|25 Mart 2021 17:24
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs vaka sayısının artışını önlemek amacıyla pazar yerlerinde uygulanan tedbirleri yerinde incelemek için Taşova Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti. Vali Masatlı, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" bilindik sözüyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Masatlı, korona virüs ile mücadelede başarıya ulaşıla bilinmesi için vatandaşların tedbirlere tam olarak riayet etmelerini istedi. Mutant virüs nedeniyle bulaş riskinin yüksek olduğuna işaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ev dışında "daima" maske takılması, cadde ve sokaklarda sigara içilmemesi, ev ziyaretlerinin kesinlikle yapılmaması, salgını tamamen hayattan çıkarana kadar vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirtti.
Vali Mustafa Masatlı, pazar yeri ziyaretine vatandaşla sohbettin de "Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Kanuni'nin dedesi Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim'in babası(2. Bayezid) Amasya'dan biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman bile 'Her şeyin başı sağlık' demiş. Sağlığımız iyi olacak. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.
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