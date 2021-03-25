Vaka sayıları açıklandı: 157 hasta yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.
|25 Mart 2021 22:23
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.790 oldu, 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.790 olarak açıklandı.
Test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 013, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1.790 oldu.
15 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda aşı denemelerine başladı
25 Mart 2021 21:27
|Aşının sağladığı antikor yeni doğan bebeğe de geçiyor
25 Mart 2021 20:39
|Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 26 bini geçti
23 Mart 2021 19:52
|Vaka sayısı 22 binin üzerine yükseldi
22 Mart 2021 21:05
|Vaka sayıları açıklandı: Hayatını kaybeden sayısı 30 bini geçti
21 Mart 2021 19:18
|Vaka sayısı 88 gün sonra tekrar 20 binin üzerinde
20 Mart 2021 20:13
|AstraZeneca'nın kullanımı 9 ülkede yeniden başlıyor
18 Mart 2021 23:46
|Vaka sayısı kritik eşiği aştı! 20 bini geçti
18 Mart 2021 21:24
|Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
18 Mart 2021 20:35
|Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı güvenli
18 Mart 2021 19:08