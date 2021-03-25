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Vaka sayıları açıklandı: 157 hasta yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.
 25 Mart 2021 22:23
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Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1.790 oldu, 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.790 olarak açıklandı.

Test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 013, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1.790 oldu.
Memurlar.Net
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