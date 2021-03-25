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Boğaziçi Üniversitesi önünde gösteri yapan 12 kişi gözaltında
Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yapan 12 kişi gözaltına alındı.
|25 Mart 2021 17:40
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Üniversitenin Güney Yerleşkesi giriş kapısında, daha önce yaşanan bir olay nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen bir öğrenci için disiplin soruşturması toplantısı yapılacağı bilgisi üzerine toplanan bir grup, buna tepki gösterdi.
Toplantının yapılacağı Eğitim Fakültesine giderek eylem yapmak isteyen gruptaki 12 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdı.
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