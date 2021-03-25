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Gram altın günü artışla tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 444,50 liradan tamamladı.
 25 Mart 2021 17:41
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Gram altın günü artışla tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 721,00 lira, Cumhuriyet altını 2.949,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 444,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


 ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 440,80 441,00 444,30 444,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.906,00 2.927,00 2.928,00 2.949,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 402,00 406,00 405,50 409,50
Lira(Tam) Ziynet 2.840,00 2.860,00 2.863,00 2.883,00
Yarım Ziynet 1.420,00 1.430,00 1.431,00 1.441,00
Çeyrek Ziynet 710,00 715,00 716,00 721,00
Anadolu Ajansı
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