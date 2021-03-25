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Motorin ve Benzin fiyatına zam! Fiyatlara yansımayacak

Motorinde 15, Benzinde 22 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşti.
 25 Mart 2021 17:42
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Motorin ve Benzin fiyatına zam! Fiyatlara yansımayacak

26/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15, Benzinde 22 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşti.

EPGİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 26/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15 Benzinde 22 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

Memurlar.Net
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