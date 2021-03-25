THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
|25 Mart 2021 17:50
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