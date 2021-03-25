FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
|25 Mart 2021 17:54
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.C. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığı, veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiğini ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirtti. Cumhuriyet savcısı, M.C'nin bu nedenle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
M.C. ise savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.
FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Hakkımdaki veri inceleme raporunu kabul etmiyorum. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.C'nin mevcut halinin devamına karar verdi.
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