Türkiye martta yeniden beyaza büründü

Anadolu Yakası'nda Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözlendi.

Erzincan

Adıyaman'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Üzümlü ilçesinde ise karla kaplı park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.

Öte yandan Erzurum'da da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 239 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Konya

Seydişehir ilçesinin yüksek kesimleri dün akşam saatlerinde etkili olan karın ardından beyaza büründü.

Konya'yı Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan önemli güzergahlardan Seydişehir-Antalya kara yolunda, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle de görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü kara yolunda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 35 santimetreye ulaşmasıyla, ağaçlar karla kaplanarak güzel görüntü oluşturdu

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcarken, karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da kar nedeniyle 38 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerine bağlı 14 köy ve 24 mezranın yolunun kapandığı bildirildi.

Açıklamada, 40 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Malatya

Öte yandan Malatya'nın yüksek kesimleriyle Doğanşehir ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Gece başlayan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kent merkezinin yüksek kesimleri ile Beydağları beyaza büründü.

Doğanşehir ilçesinde de kar yağışının etkisiyle evlerin çatıları ve araçların üstü karla kaplandı.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü. Yüksek kesimlerde ise tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars-Sarıkamış kara yolunun Asboğa köyü mevkisinde yoğun yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları için uyardı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Çıldır ilçesi ve Kısır dağı bölgesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Yozgat

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Akdağmadeni, Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Saraykent ve Sorgun ilçelerine bağlı 60 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarına başladı. Belediye ve karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Sivas

Sivas'ta da kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 10 köy yolunu açmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, Sivas-Tokat karayolunun bazı kesimlerinde buzlanma nedeniyle sürücüleri uyarıyor.

Niğde

Niğde'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, belediye ekipleri kaldırımlarda biriken karları küredi, esnaf dükkanlarının önünü temizledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerdeki köylerde ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yapıyor.

Nevşehir

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Belediye ekiplerince cadde ve sokaklar kardan arındırıldı.

Meteorolojik verilere göre, il genelindeki kar yağışının aralıklarla cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 32, Bahçesaray'da 8, Çaldıran'da 2, Edremit'te 4 ve Erciş'te 2 olmak üzere 48 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Vatandaşlar, araçların ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş

Muş'ta dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 22 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kapalı yolların açılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için ekip bekletildiğini kaydetti.

Gümüşhane

Gümüşhane'de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçelerden Kürtün'de 15, Kelkit'te 2, Köse'de 2 olmak üzere 19 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Zigana, Tersun, Vauk, Pekün ve Kostan dağları geçitlerinde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, kentte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından erken çiçek açan badem ve kayısı ağaçlarının dalları da kar altında kaldı.

Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde gece yağan kar dolayısıyla merkezde 1, Dereli ilçesinde de 7 olmak üzere 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Bayburt

Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezinde 32, ilçelerden Aydıntepe'de 12, Demirözü'nde 13 olmak üzere 57 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Belediye ve Karayolları ekipleri de yollardaki tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde geceden itibaren aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçelerden Çamlıhemşin'de 7 ve İkizdere'de 24 olmak üzere 31 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu yollarda 17 iş makinesi ve 30 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin'in orta ve yüksek rakımlı kesimlerinde 2 gündür aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle ilçelerden Şavşat'ta 2, Yusufeli'nde 10 köy yolu kapandı.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, Artvin-Ardahan devlet kara yolu Sahara Geçidi'ndeki kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kış turizminin gözde yerlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kentin önemli mesire yerlerinden Kafkasör Yaylası da beyaza büründü.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 25 santimetreye kadar çıktığı kentte 20 köy yolu kapandı.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Çankırı'da da kar yağışı sebebiyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bolu

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da ölçüldü.

Günübirlik ya da konaklamak için kayak merkezine gelenler, pistlerde kayak ile snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Muğla'dan gelen Ayşe Naz Özyalçın, keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Kayak yapmayı çok sevdim. Buraya daha önce gelmemiştim. Çok güzel bir yer, pistleri de çok güzel." dedi.

Ferhat Özyalçın da karın tadını çıkardıklarını dile getirerek, "Hava şartları iyi şu an kaymak için. Martın son günlerinde etkili olan kar yağışı bizim açımızdan iyi." ifadesini kullandı.

Elazığ

Elazığ'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andıran tarihi Harput Mahallesi, beyaz örtüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü ise yağışın ardından 2 bin 374 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağı ile güzel görüntüler sundu.

Meteoroloji verilerine göre, 27 Mart'a kadar alçak kesimlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.