ASELSAN mesleki eğitim alanında Erasmus'a kabul edildi
|25 Mart 2021 18:07
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ASELSAN'ın mesleki eğitim alanında 'Erasmus+' akreditasyon başvurusu kabul edildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, mesleki eğitim alanında Erasmus+ akreditasyonu kapsamında ilgili komiteye başvuru yaptı. Başvuru döneminin ardından uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular içerik değerlendirmesine alınarak, bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. ASELSAN, değerlendirmelerin ardından 15 Mart 2021'de açıklanan başvuru sonucu mesleki eğitim alanında Erasmus+ akreditasyonuna hak kazandı.
Böylece şirket, program kapsamındaki hedeflerini uygulayabilmek amacıyla, 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe alma imkanı elde etti. Bu hibeyle, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitim, işbaşı eğitimi, beceri yarışmaları ve benzeri faaliyetler için program üyesi ülkelere gönderilmesi sağlanacak.
ASELSAN çalışanlarının mesleki alanlarıyla ilgili yurt dışında yürütülen faaliyetlere katılmasıyla mesleki gelişimlerinin, uluslararası ağlarının, sahip oldukları yeterlilik ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
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