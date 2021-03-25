Danıştay: Sınırlı sayıdaki daire ve kurul üyesi değişimi davalarla ilişkilendirilmemeli

Danıştayın internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda görüşülen bir kısım davaların, henüz gerekçeli kararları yazılıp taraflarına tebliğ edilmeden ve internet sitesinde örnekleri kamuoyu ile paylaşılmadan tartışılmaya başlandığı ifade edildi.

Bu davaların görüşülme usul ve esasları hakkında da gerçeğe uygun olmayan değerlendirmelerde bulunulduğu ve kararların hukukiliğinin tartışılır hale getirilmeye çalışıldığına işaret edilen açıklamada, "Söz konusu davalar dahil Danıştayda dava dosyalarının incelenmesi, karara ve tutanağa bağlanması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20, 22 ve 23. maddelerindeki öncelik, tekemmül sırası, süresi, oylama ve tutanağa bağlama gibi usul hükümlerine ve geçmişten gelen köklü geleneklere göre yürütülüp sonuçlandırılmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kısım Danıştay üyesinin daire değişikliği talebinde bulunması ve daireler arasında iş bakımından dengesizlik meydana gelmesi nedeniyle Danıştay Kanunu'nun 27. maddesi gereğince 18 Aralık 2020 tarihinde karara bağlanan ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren iş bölümüne bağlı olarak hasıl olan hizmetin icaplarına göre Danıştay Kanunu'nun 14, 52/A ve geçici 24. maddeleri gereğince gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki daire ve kurul üyesi değişimi, geçmişte de müteaddit defa yapıldığı gibi mevzuata uygun bir uygulama olup söz konusu davalarla ilişkilendirilmesi doğru değildir."

Danıştayın kamuoyunu yakından ilgilendiren kararları internet sitesinde yayımlandığının hatırlatıldığı duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu davalara ait gerekçeli kararlar yazılıp taraflarına tebliğ edildikten sonra internet sitemizde paylaşılacaktır. Anayasamızın 138. maddesinde düzenlenen mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine halel getirilmeksizin gerekçeli kararların tartışılması demokratik hukuk devletinin bilinen gereklerinden biridir. Danıştay, Anayasa ile verilen yargı yetkisi ve görevini, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirmeye devam edecektir."