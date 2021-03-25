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Belgenet'te kullanıcı sayısı 400 bine yaklaştı

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere 9'u bakanlık seviyesinde toplam 85 kamu kurumunda kullanılan ve farklı evrakı bir noktada toplayarak bilgi kirliliğini önleyen Belgenet'te kullanıcı sayısı 400 bine yaklaştı.
 25 Mart 2021 18:21
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Belgenet'te kullanıcı sayısı 400 bine yaklaştı

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Türksat tarafından geliştirilen Belgenet, kamuda elektronik belge yönetim sisteminin yaygınlaşmasına yönelik önemli bir boşluğu doldurmak üzere tasarlandı.

Belge süreçlerini elektronik ortama taşıyarak kurum ve kuruluşların verimlilik ve performanslarının artırılmasına katkıda bulunan Belgenet ile kurum ve kuruluşlara yenilikçi, sürdürülebilir ve kesintisiz destek hizmeti sunuluyor.

e-Devlet Kapısı'na geçiş sürecinde, kamuda hızlı ve etkin iletişimin gerçekleştirilmesini kolaylaştıran sistem, kağıt tasarrufu sağlamasının yanı sıra bürokratik süreçleri hızlandırarak, belgelerin etkin takibi, kolay erişim ve güvenli arşiv imkanı veriyor.

Birçok alanda tasarruf imkanı sağlıyor

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, 9'u bakanlık seviyesinde toplam 85 kamu kurumunda kullanılan Belgenet, 400 bine yakın kullanıcıya hizmet sunuyor.

Kurumsal belgelerin yasal mevzuat ve standartlara uygun şekilde elektronik ortamda güvenli ve etkin olarak yönetilmesini, teknolojik ve yasal gelişmelerin sisteme hızlı ve doğru biçimde girmesini Türksat güvencesiyle sunan Belgenet'in kullanımıyla zaman, mekan, kağıt, enerji, posta gibi hususlarda tasarruf sağlanıyor.

Bürokrasiden kaynaklanan engel ve engellemelerin ortadan kaldırılması, evrakın nerede, ne zaman, hangi işlemleri gördüğünün rahatlıkla belirlenerek kendiliğinden denetim sistemiyle anlaşılması, hizmetlerde verimlilik, hız, şeffaflık sağlanarak kalite standardının en yüksek seviyelere çıkarılması bakımından önem taşıyan Belgenet, evrak akışını hızlandırma, mekandan bağımsız belgeye erişim ve belge süreçlerin etkin işletilmesine de imkan veriyor.

Kurumda bulunan birim, bölüm, daire ve şubeler arasında bilgi ve evrak akışının elektronik ortamda güvenilir, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan Belgenet, birimlerin farklı evrakını bir noktada toplayarak, paylaşım ve erişilebilirlik sağlanmasıyla bilgi kirliliğini önlüyor.

Engellilerin belge erişiminde kolaylık

Sistem, engellilere sunduğu katkıyla da dikkati çekiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, kamuda istihdam edilen 55 bin 196 engellinin 10 bin 765'ini görme engelliler oluşturuyor.

Türkiye'de 4 milyondan fazla kamu personeli bulunurken her 83 kamu personelinden 1'i engelli, her 400 personelden 1'i görme engelli pozisyonunda yer alıyor. Görme engelli personelin çoğu, evrak ve belge işlerinin erişilebilir olmaması sebebiyle ihtisas yaptıkları alanların dışında istihdam ediliyor.

Belgenet, dijitalleşen dünyada fiziki evrak işlerini ortadan kaldırması ve erişilebilirliği sağlamasıyla görme engelli kullanıcıların da resmi süreçlerde bağımsız şekilde işlem yapabilmelerine olanak sağlıyor.

Sisteme, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni'nde "Dijital Uygulamalar" kategorisinde ödül verilmişti. Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden almıştı.
Anadolu Ajansı
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