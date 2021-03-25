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YÖK MYO Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı yapıldı

Kurulda, özellikle "sağlık" ve "sanayi" ile ilgili ön lisans programlarında uygulamalı eğitimlerin gerekliliği; dijital dönüşümle ilgili ön lisans programlarının güncellenmesi; iş yeri eğitiminde güçlük çeken MYO'ların, ticaret ve sanayi odasına iletilmesi konularında tavsiye kararları alındı
 25 Mart 2021 18:22
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YÖK MYO Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Meslek Yüksekokulları (MYO) Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısı video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen MYO Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Üniversitelerarası Kurulu (ÜAK) temsilen üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda, MYO'larda Kovid-19 salgını sürecinde uygulamalı eğitimlerde yaşanan sorunlar tartışılarak durum değerlendirmesi yapıldı.

Bu kapsamda, özellikle sağlık ve sanayi ile ilgili ön lisans programlarında uygulamalı eğitimlerin, azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla yapılmasının gerekliliği; salgın döneminde daha da öne çıkan dijital dönüşümle ilgili ön lisans programlarının güncellenmesi ve geliştirilmesi; iş yeri eğitiminde güçlük çeken MYO'ların TOBB kanalıyla bulunduğu ilin ticaret ve sanayi odasına iletilmesi konularında tavsiye kararları alındı.

MYO Koordinasyon Kurulu, program açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi ve izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve öneriler sunmak üzere yasal düzenleme ile kurulmuştu.

Anadolu Ajansı
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