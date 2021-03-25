YÖK MYO Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı yapıldı
|25 Mart 2021 18:22
|+Aa- Yazdır
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Meslek Yüksekokulları (MYO) Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısı video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen MYO Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Üniversitelerarası Kurulu (ÜAK) temsilen üst düzey yetkililer katıldı.
Toplantıda, MYO'larda Kovid-19 salgını sürecinde uygulamalı eğitimlerde yaşanan sorunlar tartışılarak durum değerlendirmesi yapıldı.
Bu kapsamda, özellikle sağlık ve sanayi ile ilgili ön lisans programlarında uygulamalı eğitimlerin, azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla yapılmasının gerekliliği; salgın döneminde daha da öne çıkan dijital dönüşümle ilgili ön lisans programlarının güncellenmesi ve geliştirilmesi; iş yeri eğitiminde güçlük çeken MYO'ların TOBB kanalıyla bulunduğu ilin ticaret ve sanayi odasına iletilmesi konularında tavsiye kararları alındı.
MYO Koordinasyon Kurulu, program açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi ve izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve öneriler sunmak üzere yasal düzenleme ile kurulmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Salgında eğitime 2,6 milyar TL gitti
22 Mart 2021 07:25
|Türkiye'de son 17 yılda 700 bin kişi Erasmuslu oldu
15 Mart 2021 23:55
|Sivas'ın bir ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi
13 Mart 2021 16:16
|YÖK Başkanı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanıyla görüştü
10 Mart 2021 22:05
|Okullar bütün yaz açık olacak
10 Mart 2021 11:52
|ALES'in tüm sorularını doğru cevapladı... İşte başarının sırrı
08 Mart 2021 15:15
|Keşan'da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi
08 Mart 2021 01:56
|Yabancı üniversite öğrenci sayısında hedef 200 bini aşmak
03 Mart 2021 22:42
|Yüz yüze eğitim ile ilgili 10 soru 10 cevap
03 Mart 2021 09:21
|MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detaylarını belirledi
03 Mart 2021 01:03