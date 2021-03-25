Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılar
|25 Mart 2021 18:34
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin, gayrimenkul şirketlerine ait lüks villa ilanlarını kopyalayıp, oluşturdukları internet sitesinde yayınlayarak, kiralamak isteyenlerden peşinat ve kaparo adı altında para aldıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Pandemi sürecinde izole yaşamayı tercih edenleri mağdur eden şüphelilerin 4 kişi olduğu ve 20 kişiden toplam 200 bin TL aldığı belirlendi. Şüphelilerin, bin ile 20 bin TL arasında değişen miktardaki kaporayı farklı kişilerin banka hesaplarına havale yaptırdığı tespit edildi.
ŞİKAYET ÜZERİNE YAKALANDILAR
Teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri çete lideri olduğu öne sürülen M.K.Ö. (41) ile Ş.U. (30), T.Ş. (28) ve S.A.'yı (29) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.Ö ve Ş.U. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
LİDER SABIKALI MALİ MÜŞAVİR ÇIKTI
Çetenin lideri M.K.Ö.'nün daha önceden mali müşavir olduğu, 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma sonunda meslekten atıldığı, kendisini 'Komiser Kemal' olarak tanıttığı ortaya çıktı. M.K.Ö.'nün hesap sahiplerini ise yatırılan paranın gizli bir operasyonda kullanılacağını söyleyerek dokunmamaları için uyardığı anlaşıldı.
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