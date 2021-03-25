YSK, seçime girecek parti sayısını 19'a yükseltti
|25 Mart 2021 19:07
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 26 Ocak 2021 tarihinde yaptığı duyuruda, 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu açıklamıştı. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi listede yer almamıştı.
İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk bugün yaptığı açıklamada, DEVA Partisi ve Sol Parti'nin de eklenmesiyle bu sayının 19'a yükseldiğini kaydetti.
Öztürk sosyal medya hesabında şunları yazdı:
"YSK, 06.06.2021 tarihinde yapılacak Afyonkarahisar ili Güney Beldesi Belediye Başkanlığı seçimleri için 19 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi. YSK'nın 26.01.2021 tarihinde 17 olarak belirlediği seçime girecek parti sayısı 19'a çıktı. (DEVA ve Sol Parti)"
Ysk, 06.06.2021 tarihinde yapılacak Afyonkarahisar ili Güney Beldesi Belediye Başkanlığı seçimleri için 19 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi.Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) March 24, 2021
Ysk'nın 26.01.2021 tarihinde 17 olarak belirlediği seçime girecek parti sayısı 19'a çıktı.(Deva ve Sol Parti) pic.twitter.com/kgMorGvpC4
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