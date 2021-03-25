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Cumhurbaşkanı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi.
 25 Mart 2021 19:37
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Cumhurbaşkanı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
İhlas Haber Ajansı
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