Cumhurbaşkanı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi.
|25 Mart 2021 19:37
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