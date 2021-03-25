Arda Turan'a açılan alacak davasında 'görevsizlik' kararı

"ARDA TURAN'IN HER ZAMAN YANINDA BULUNDU"

Dava dilekçesinde Arda Turan'ın 20 Nisan 2017 tarihinde Aşkın Yıldırım'ın işine son verdiği, bunun üzerine de Aşkın Yıldırım iş akdinin haksız yere sona erdiğini iddia ederek mahkemeye başvurduğu belirtilmişti. Aşkın Yıldırım'ın avukatı dava dilekçesinde, "Aşkın Yıldırım, Arda Turan'ın şöförlük dışında her zaman yanında bulunmuştur. Arda Turan, o tarihlerde Aşkın Yıldırım'ı başka bir şirket üzerinden sigortalı göstermiştir. Maaşını da elden vermiştir. Evcil hayvanlarının bakımına da destek olmuştur. Arda Turan ve ailesinin alışverişlerinden, evin inşaat işlerini dahi yapmıştır. Müvekkil, davalının sadece şoförü değil, aynı zamanda korumalığını da yapmıştır. Hak etmiş olduğumuz bedelin tahsilini ve şimdilik bin 700 liranın tahsilini davalı Arda Turan'dan istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

"DAVA HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRIDIR"

Arda Turan'ın avukatı ise cevap dilekçesinde "Aşkın Yıldırım'ın iddialarını herhangi bir hak kaybına uğramamak için kabul etmiyoruz. Bin 700 liralık alacak talebinin herhangi bir dayanağı yoktur. Dava haksız ve hukuka aykırıdır" diyerek davanın reddini talep etmişti.